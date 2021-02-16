由於昨天（15日）屬假期關係，剛周日（14日）賀歲賽各駒評分調整，馬會延至今日（16日）才正式發佈。
當日共舉行11場賽事，全日被加分最多一駒，為輕取賀年盃的「美麗笑容」（告東尼馬房）。
此駒贏亞軍「輝煌星」（呂健威馬房）1.25馬位，賽後被評磅員重手加9分，現評分已升至95分。
另一匹高班賽頭馬「福逸」（高伯新馬房），年初三雖然只險勝短馬頭位，但仍被加6分，最新評96分，短途新貴突破百分大關看來冇難度。
至於已報爭今屆打吡的「足金好球」連捷獲7分加幅，目前評分為83分，向大賽之路進發又近一步。
2.14田草11匹頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
龍戰士 45（＋6）
魅力漢子 42（＋5）
弗雷 56（＋5）
佳運財 57（＋5）
十二馬 59（＋7）
博愛友威 60（＋6）
包裝太保 85（＋6）
美麗笑容 95（＋9）
福逸 96（＋6）
二話不說 68（＋7）
足金好球 83（＋7）
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