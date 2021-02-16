明晚（17日）牛年首次谷戰的全體賽駒中，「馬功臣」和「壽臣」上季皆在賀歲谷戰贏馬，今次被安排在牛年首次夜賽上陣，幕後立心再於新正頭揚威谷草。

第二場四班1200米「馬功臣」，至今三捷皆在四班同程取得，路有專長。

今季七仗皆負已減夠分，狀態復勇，有力反敗為勝。

第八場三班1200米「壽臣」，三戰谷草C欄同程獲一冠兩季，上名率百分百。

轉苗廐後仍未勝，戰意不用懷疑，改配潘明輝負輕磅，可作突擊。

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