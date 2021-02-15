澳洲知名配種馬「利確來」歷來最出色子嗣，當屬彼邦2019至2020年度短途王「綠化帶」。

「綠化帶」在上周末（13日）夥拍賈傑美在一級賽閃電錦標掄元，並摘下本身第五項一級賽桂冠，可謂光耀門楣。

周三（17日）在快活谷馬場舉行牛年首次夜賽，一對「利確來」子嗣「勁得裕」及「順意寶」分別排一檔及二檔好位，有望攜手凱旋而歸。

第二場「勁得裕」來港後試閘九次，最近六課閘皆由今戰鞍上人巴度經手，可見騎者對這匹三歲澳洲自購新馬相當重視。

此駒在1月12日試1200米泥閘，巴度沿途毋須大力催策，便成功超越羅廐四歲精英分子「健康愉快」掄元，可見馬匹狀態逐漸到位。

文家良今季部署初出馬較以往急進，須知「必全勝」及「好運寶馬」在港或服役首戰分別冠季，因此「勁得裕」有權一鳴驚人。

第九場「順意寶」今季已先後兩度在谷草1200米，以超過10倍的冷門身份上名，加上本身來港服役首季曾勝同程，可見牠路有專長。

上仗初跑泥地大敗後，苗禮德立即加辣工夫，在上周末（13日）由黃俊執韁進行一課21秒1快跳，屬練者一貫搏殺手法。

難得苗禮德將實力馬交予徒弟黃俊發揮，後者定必在陣上打醒十二分精神，努力表現自己。

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