沈集成馬房谷草取得三連勝，其中兩匹頭馬「零距離」和「總統之星」同屬開齋性質。

周三（17日）谷夜沈廐出馬半打，其中一半都是未勝馬。

贏面最大的是第六場三班2200米「樂益善」，上仗在港初出跑谷草一哩，排10檔起步姍姍來遲後追第四，造出22秒86全場最快末段，走勢吸引。

熱身後試1600米閘再磨，備戰積極，力度顯著增強，狀態有進無退。

此駒在外地贏過2000米，2200米必合腳法，田泰安鍥而不捨，排1檔出閘可施殺着。

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