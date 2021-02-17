周三（17日）谷戰在C欄角逐，巴度近三次列陣同一賽道，例有馬贏共獲四W。

今期巴度共策七駒上陣，第二場「勁得裕」、第三場「慣勝情緒」及第七場「機緣巧俠」皆抽一檔，騎者有望延續C欄勝纜。

第二場四班1200米，文家良馬房旗下「勁得裕」，近兩試大閘獲一冠一亞，狀態已操起，同父馬「連連歡樂」在港初出即勝，血統早熟可即食。

第三場五班1000米，蔡約翰馬房旗下「慣勝情緒」，上仗久休復出跑同程，排11欄搶得急也可入位，難度甚高，熱身後狀態突飛猛進，今仗抽一檔可收復前失。

第七場四班1650米，文家良馬房旗下「機緣巧俠」，配巴度五仗皆不勝有位，人馬最合拍，狀態保持大勇之境，路程首本兼抽一檔，勝望彌高。

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