第二場四班1200米：「紅磚勇士」季內兩戰田草1400米俱得亞席，水準高，今仗轉跑谷草賺晒級數。

昨日（16日）開飛7.9倍，5點企住7.2倍，現時再落到5.5倍W，2.2倍P。

早飛相當勁，好有信心，今場磅輕排好位，贏得。

「勁得裕」乃初出新馬，賽前做足工夫，早在去年11月已試過谷閘。

昨日開飛12倍，5點大幅落到5.8倍，現時3.8倍W，1.5倍P。

又係多早餐飛墊晒底，今場有運排到黃金1檔出閘，值得贏位兼投。

「大眾勝利」係另一匹初出新馬，賽前集中喺從化訓練，睇狀態亦都準備就緒。

昨日開飛9倍，5點落到6.6倍，現時5.7倍W，2.5倍P。

早飛有但暫時唔夠勁，如臨場落到5倍就會似樣啲。

「魅力仔」上場初出跑同程第五表現不過不失，今仗再跑換史卓豐。

昨日開飛27倍，5點落到11倍，現時21倍W，5.2倍P，有些少墊底飛，可以博呢匹冷馬有一席位置。

提供：12紅磚勇士、8勁得裕、5大眾勝利、7魅力仔

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