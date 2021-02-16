洗手間的風水非常重要，稍為不慎便會犯上風水大忌，而導致身體健康及夫婦關係欠佳。

一入屋若出現洗手間門對大門，便會容易影響女主人的身體健康，例如居住在內的女主人會容易患上與婦科、腎、膀胱、泌尿系統有關的疾病，而且變得脾氣暴躁。

所以，在挑選居住的地方時，要先留意大門會否對洗手間門，若有此情況發生則要避免入住，已入住的朋友可考慮更改洗手間門的位置。

其次，洗手間門亦不宜對房門，會導致夫妻關係欠佳經常爭吵，夫妻不和睦，並容易出現婚外情的問題，婚姻產生危機。

與此同時，洗手間亦不宜與廚房相通。

風水上洗手間屬水，廚房屬火，若相通則會「水火相沖」，會影響居住之人的健康，容易患上與心臟、皮膚、眼睛、血液、腎、泌尿系統、生殖系統有關的疾病。

此外，致居住之人變得脾氣暴躁，從而會引起不少家庭爭執，最佳化解的方法便是搬屋。若無法即時搬走，便可請專業的風水師傅，到場視察風水再作定論。

今期（17日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

第七場四班1650米「機緣巧俠」今季成績不俗，自從巴度接手後策騎五次均有上名，銳氣正盛，人馬相當合拍。

此駒於谷草四班1650米，曾出賽過十次，跑得三冠兩亞兩季，賽績有根據，值得再追。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199