榜首騎師莫雷拉由年初三（14日）起停賽兩天，其慣常座騎皆須換人操刀，然而剛戰整體表現令人失望，包括蔡廐明星馬「好眼光」三甲不入。

不過在今夜（17日）九場谷中賽事，近三仗在雷神胯下獲一冠兩亞的賀廐「紅磚勇士」，今仗換上潘明輝執韁威力無損，以兩馬位之先輕鬆勝出第二場四班1200米。

「紅磚勇士」上季中由沈集成馬房轉投賀賢馬房後表現相當穩定，九戰全數跑入前五名，今賽更為此駒初次征服第四班賽事。

踏入2021年，賀賢馬房四場頭馬皆出自谷草夜賽，包括「馬爾代夫」（1月6日）、「超額認購」（1月20日）、「明欣賞」（2月3日）及「紅磚勇士」（2月17日）。

第二場單Win及組合獨贏A2分別派59.5元及25.5元，二重彩派210元。

第二至四名順序為「勝利在手」、「馬功臣」及「尖辣椒」。

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