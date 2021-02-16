近兩次賽事都有隔一周匆出馬上名，分別是姚廐「百寶袋」和徐廐「佳運來」。

周三（17日）谷戰同類馬中，姚廐「芙蓉莊」和蔡廐「疾風勁草」俱可吼，事關兩廐季內也曾有匆出馬取得甜頭。

第七場四班1650米「芙蓉莊」，上季贏過谷草C欄同程，有根有據，匆出回配季內唯一上名騎師賀銘年，成冷門博得過。

第九場三班1200米「疾風勁草」，唯一頭馬三班同程取得，上周三配史卓豐落飛搏失只得第五，匆出改配潘頓必拚個明白，可本利歸還。

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