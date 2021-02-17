第三場五班1000米：「慣勝積極」上場季內初出跑同程第八，但其實只輸兩個零馬位可以收貨，熱身一場後今仗再跑同程應目標所在。

昨日（16日）開飛18倍，5點輕輕落到16倍，現時18倍W，3.6倍P。

有墊底飛，現時呢個賠率博半冷啱哂。

「勁飛聖」八歲老馬，谷草1000米應係呢匹老馬現時唯一出路，每跑同程例必有飛，贏唔到但例必跑近。

昨日開飛10倍，5點9.5倍，現時有10倍W，3倍P。

暫時就冇乜飛，不過臨場必落，但如跌過5倍就唔抵博。

「大當家」今季五出同程只近未贏到，皆因每次都排唔到好位，今仗再跑同程又係排到外檔起步，點都要打啲折扣。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到9.8倍，現時13倍W，3.4倍P。

有些少早飛，要睇騎師有冇心機跑，發揮得好入一席唔難，惟如成熱門就一定唔要。

「多多利高」近三仗跑同程有W有P，上場如非騎師發揮唔好，都應可入位，今仗轉用何澤堯兼排到好位起步，又有機會贏。

昨日開飛4.1倍，5點企住4倍，現時3.6倍W，1.4倍P大熱。明顯有墊底飛，今場應會認真作戰。

提供：2慣勝積極、11勁飛聖、4多多利高、5大當家

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199