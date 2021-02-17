第四場四班1200米：「霹靂狂龍」今季三戰2W1P表現出色，今仗轉嚟跑谷草贏哂級數。

昨日（16日）開飛4.9倍，5點企硬4.9倍，現時3.5倍W，1.6倍大熱，信心飛嚟喇。

今場潘頓119磅都騎就知機會有幾多，贏得，齋W捧場。

「仲得威」上場初出跑同程沿途包尾，入直路150米移出鬆一鬆第八走咗光！今仗原裝配搭再戰。

昨日開飛33倍，5點落到18倍，現時21倍W，4.9倍P。

有些少墊底飛，正常呢場就會無影，但逆思維諗博佢唔收，有好賠率唔可以錯過。

「峰爭」上場轉用雷神騎跑同程入位，所造時間唔錯，今場因雷神停賽又重配田泰安。

昨日開飛2.7倍大熱，5點3倍，現時3.7倍W，1.8倍P。

早飛有但不斷回飛，可爭不穩，好在今仗排位唔差，三甲份子，但唔會捧W。

「老實人」跑同程非常老實，唔贏都近，今仗轉用郭能應會有再接近表現。

昨日開飛9.3倍，5點輕輕落到8.6倍，現時6.9倍W，2倍P。有墊底飛，買三重彩，四重彩要預佢一票。

提供：11霹靂狂龍、4仲得威、5峰爭、2老實人

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