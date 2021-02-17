周日（21日）沙田十場泥草地混合賽事，上演三場大賽，分別是香港金盃（一級賽2000米）、女皇銀禧盃（一級賽1400米）及香港經典盃（四歲馬1800米）。

騎師有莫雷拉及黎海榮停賽期滿復出，其中雷神騎足十場。

四歲系列次關香港經典盃：「健康愉快」（羅富全馬房）及「飛輪閃耀」（沈集成馬房）的騎師互調，「健康愉快」上場由何澤堯騎，今場改配巴度；至於「飛輪閃輪」上場配巴度，今場改配何澤堯。

第二班泥地1200米：「南區寶」（羅富全馬房）上場在蘇銘倫胯下贏馬，神蘇現已約滿離港，此駒由波健士重新接手。

同場「豹子頭」（徐雨石馬房）上場在巫顯東胯下爭草地包尾而回，今場回師強項泥地，強配莫雷拉，隨時由蟲變龍。

第三班草地1400米：「嘉應精彩」（告東尼馬房）近四戰均由莫雷拉策騎，全入前五名，今場易配其他騎師，而雷神則策同場「旗幟輝煌」（羅富全馬房）。

第四班泥地1200米：「發財好市」（鄭俊偉馬房）上場在港初出配楊明綸即上名跑第三名，今場再出換上潘頓。

第四班草地1800米：「榮惑」（告東尼馬房）今季曾配潘頓熱倒而回，因跟馬屁股塞足一條直路，賽後被競賽小組問話之餘，也引來網上馬迷群起攻之。

其後該駒再出，一直改配其他騎師，始終未能交出頭馬，今次帥權重入潘頓手中。

同場「翡翠綠」（苗禮德馬房）今季搏極最叻跑第二名，今次初配莫雷拉。

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