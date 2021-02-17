忠心馬比比皆是，這晚（17日）在谷中賀歲賽第八場三班1200米，在田泰安胯下大熱勝出的「共創繽紛」（蔡廐）正是佳例。

此駒今場影相氣走苗禮德與潘明輝合作馬「壽臣」，季內累積11戰三勝六位，演出非常穩健。

更重要的是由資深馬主羅德榮持有的「共創繽紛」，季內移師谷草以來，七戰兩贏五位全上名，在百萬挑戰盃增至有57分，落後領頭羊「平常心」（沈廐）九分而已，仍有機會在2月底前後上終極封王。

田泰安之前已贏第六場沈廐「樂益善」，最終在第八場後自製出一口大熱孖寶，成為全晚繼潘明輝後第二位起孖騎師。

至於蔡約翰以第五場「喜駿駒」及第八場「共創繽紛」，亦弄出一口大熱孖寶，季內增至有42Win，僅少領先的方嘉柏一Win排第二。

反觀潘明輝今場夥拍落飛次熱「壽臣」臨尾如飛殺上，卒之叮噹馬頭下影相不敵「共創繽紛」屈居亞軍，個人因此未能三元及第，可謂不幸。

第八場三至四名分別是「晉神」及「藍天之星」。

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