「感」系馬主為馬會前主席周永健，他養馬資歷深厚，以往名下馬以「翱感」及「勁感」（均已退役）成績較標青。

周三（17日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，周永健夫婦與周霩善麾下「真感」初出角逐第一場四班1200米。

「真感」父系「榮譽肩章」，為2012年金玫瑰錦標（1400米）及2013年東奔一萬錦標（1350米）兩項一級賽冠軍。

在港同父馬性能相當廣泛，其中「聚才」上季在1200米及1400米共錄得三捷。

「真感」母系Melancolia在1000米獲一冠一亞成績，後駒同母兄長「目標在望」則九度在1000至1200米掄元，包括勝出2015年三級賽McCarten Stakes（1100米）。

「真感」在港試閘三次皆由史卓豐執韁，雖然名次較後，但是鞍上人均沿途按實，馬匹表現未見真章。

從兩線血統觀察，「真感」屬正宗中短途馬，因此初出角逐1200米相當適合，排二檔好位已有權交出良好表現。

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