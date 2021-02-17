前馬會主席周永健一向支持南非籍練馬師霍利時，但今年佢匹新馬「真感」就交俾另一位英籍練者高伯新訓練，可算事出特別。

「真感」今晚（17日）初出跑第一場四班谷草1200米，睇吓高伯新可唔可以即為周生建功？

至於霍利時見到呢個情況，相信亦唔可以歎慢板，要盡快為馬主爭取成績。

所以今期周生另一愛駒「型感」跑第四場四班谷草1200米，肯定戰意十足。

「型感」上個禮拜三（10日）原本屬正選馬，卻因霍利時副練於排位日（8日）遲咗入紙未能出賽。

此駒事隔七日急急報番名出賽，本身上季跑過兩場都有追勢，可惜今季初腳有事做手術，休養一段時期後今期復出，賽前試番兩課大閘走勢唔錯，千祈唔好睇小。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199