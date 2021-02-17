華籍練馬師丁冠豪在對上三戰均於最後一場賽事贏馬，堪稱近期尾糊王。

今晚（17日）跑馬地馬場舉行牛年首次夜賽，丁廐卻先發制人，憑旗下初出新馬「蝦餃燒賣」勝出頭場四班1200米，馬房連勝紀錄增至四個賽日。

三歲澳洲自購新馬「蝦餃燒賣」今仗初試啼聲，直路上從中內檔竄上，即輕取亞軍1.75馬位掄元，亦替守齋接近一個月的騎師郭能打開牛年勝門。

「蝦餃燒賣」馬主黎蒑首度養馬，今晚她一身旗袍到場，並說：「我第一次以個人名義養馬，『蝦餃燒賣』可以交出頭馬，我十分開心。」

「我第一匹愛駒是團體馬『三圓䮭路』（蘇廐），由於我十分喜愛品嚐美食，尤其愛吃蝦餃燒賣，故就把愛駒命名『蝦餃燒賣』。」

第一場單Win及組合獨贏A2分別派76.5元及33元，二重彩派1,066元。

至於跑獲第二至四名馬匹分別為「軍力勁」、「真感」與「仍然贏」。

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