第五場三班1650米：「喜駿駒」上仗轉用雷神騎，即現真身贏馬，始終阿蔡同雷神friend啲。

今仗再跑同程，因雷神停賽改用潘頓，後者應該會認真發揮。

昨日（16日）開飛1.9倍大熱，5點2.1倍，現時2.3倍W，1.4倍P。

非常重早餐飛，反映信心爆棚，連捷沒有難度。

唯一擔心係負磅重，皆因上場贏馬加五分，今仗要多負九磅跑。

但睇早飛票數就反映咗兩個字「唔怕」，又係齋W捧場穩膽。

「路路醒」上仗跑田草1600米重飛落第，但騎師點發揮大家心中有數，今場轉用郭能兼轉場跑一定唔會熱。

昨日開飛13倍，5點輕輕落到9.2倍，現時8.3倍W，2.1倍P，有墊底飛，現時呢個賠率應該啱胃口。

呢匹馬一早已試谷閘，再加埋上次策騎呢匹馬騎師今場去咗騎大熱門，似乎有啲嘢注定會發生。

「健康在望」前仗贏同程贏騎師發揮，上仗再跑同程輸又係關騎師發揮事，今仗轉用何澤堯，期望會跑得好。

昨日開飛7.6倍，5點輕輕落到6.5倍，現時5.6倍W，1.6倍P。

睇早飛就似樣，入三甲冇問題。

「綠色勇駿」今季已跑六仗俱敗已共減八分，上次跑短無心戀戰，今仗轉用梁家俊騎，睇吓有冇火花擦出。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時11倍W，3.3倍P。

有墊底飛，如信佢呢場唔係旨在減分，就預佢一票。

提供：5路路發、1喜駿駒、3健康在望、8綠色勇駿

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