馬主馬漢傑名下「順」系馬，現役有三駒，包括「順意寶」、「順勢贏」同「順心寶」。

呢三匹馬都養在唔同馬房，分別為苗、沈同賀廐，三位練馬師當然都會盡力為馬主爭取成績，希望得到更多支持。

今晚（14日）「順意寶」就會跑第九場三班谷草1200米，今季此駒由韋廐轉去苗廐，季內跑了六次都未贏，上場突然跑泥地，唔啱腳法輸咗都情有可原。

「順意寶」今次返回季內兩度入位的谷草1200米出擊，苗禮德撐埋徒弟黃俊，更得二檔之利，兩師徒拍住上要贏馬為馬房省招牌。

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