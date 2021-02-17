正頭特多意頭馬參賽，其演出也份外醒神，像年初三（14日）就有「福逸」、「足金好球」、「至尊高陞」、「紅旺」、「順勢贏」、「幸運精選」、「樂滿貫」等駒，在田草勝出或上名。

來到年初六谷中跑夜馬，仍在新春佳節，今晚（17日）每場都有意頭馬亮相，當中還不乏潛在頭馬。

以第五場「喜駿駒」為例，上次於三班谷夜一哩使出霸王式後勁開糊，展現真正實力。

如今再戰同班同程，縱非由雷神壓陣，惟亦不難再下一城。

至於頭場「理想回報」、第三場「慣勝情緒」及尾場「鴻運飛鷹」，上賽同樣出擊跑位置未竟全功，今趟定有補中之心，隨時借勢在新正頭勝回一仗。

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