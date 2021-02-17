第一場四班1200米：「仍然贏」近兩仗跑田草搏失，今仗重跑贏馬場地谷草。

昨日（16日）開飛2.5倍大熱，5點2.7倍，現時落到2.1倍W，1.2倍P大熱，早餐飛相當勁，好有信心再敲勝門。

雖然排位較外，但只要潘頓用心做好走位留放，冇W有P實做到。

「蝦餃燒賣」在從化操足，埋門試閘走勢唔錯。

昨日開飛9.5倍，5點落到6.5倍，現時輕輕再落到6.3倍W，2倍P。

早飛明顯有，今仗排到黃金一檔對初跑谷草嘅馬有幫助，要兼顧。

「軍力勁」今季三戰俱落第，減夠分今仗可落四班跑上名路程谷草1200米。

昨日開飛8.8倍，5點9倍，現時13倍W，3.6倍P。

早飛唔算多，信心係唔夠，但落班跑，好耐冇跑過草地，博佢有新鮮感入位。

「威武承傳」今場季內初出，相比起同場對手賺體力，賽前操足，埋門試閘從容。

昨日開飛4.2倍，5點稍回上6倍，現時6.7倍W，2.1倍P。

以呢個馬房嚟講就明顯多早飛，反映有信心季內一出即勝，睇吓有冇人肯讓路喇。

提供：8仍然贏、7威武承傅、2蝦餃燒賣、1軍力勁

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