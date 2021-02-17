是晚（17日）上演牛年首次谷草夜賽，華將潘明輝殺得性起，他於第二場替師傅賀賢贏完「紅磚勇士」後，接住在第三場第五班1000米，以葉廐「榮彩大道」爆冷再下一城，個人獨攬第二口孖寶。

潘明輝今場為葉楚航馬房賽前未勝馬「榮彩大道」執韁，以賽績而言，此駒之前八戰全不入前五名，今仗雖再次成為冷門，但閘前獨贏票數卻有異動。

「榮彩大道」獨贏賠率由原先超過50倍，落飛着綠格跌到31倍開跑，本身在最後約150米如飛殺上，在潘明輝胯下爆冷開齋，人馬真正一拍即合。

葉廐剛周日（14日）田草頭馬「二話不說」，亦在閘前落飛，最終一樣着綠格勝出，與今次「榮彩大道」可謂異曲同工。

第三場單Win及組合獨贏A3分別派31.5元及31元，二重彩派4,168元。

跑獲第二至四名馬匹為「隨我來」、「勁飛聖」及「怪獸媽媽」。

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