不少騎師在疫情下都減少出外應酬，轉移自己向郊外活動，有益身心之餘，又可鍛鍊體能！

潘頓繼上年完成長約一百公里的麥理浩徑之後，日前與太太Nicole又向另一難度挑戰，去西貢的蚺蛇尖行山。

這條路徑相當陡峭，約十三公里，對行山人士來說是高難度的行山徑，是給有經驗的行山人士來行。

今次潘頓與太太挑戰更高難度的行山徑，當然開開心心完成。

加上在山頂上又可看到怡人景致，當然身心舒暢，始終現時晚上又冇街可出，日頭最好出外運動保持健康生活。

撰文：關志彬

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199