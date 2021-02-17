馬會於今午公佈有兩駒轉換馬房，原隸屬於徐雨石馬房的四班馬「專一」，在連場搏殺均未竟全功之下，拉倉轉投葉楚航馬房。

五歲愛爾蘭自購馬上季來港之後，至今跑過14仗只獲1亞3季成績，仍與頭馬無緣。

但馬匹今季自從降至第四班，上陣五次卻未甩過獎金，包括近兩仗由莫雷拉接手跑得亞季軍各一，可見本身居於此班仍具一定競爭力。

另一匹尚未出賽之「有斐將軍」，由賀賢馬房投效方嘉柏馬房，馬主許威望現時仍有一匹現役馬「有毅君子」由鄭俊偉訓練。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199