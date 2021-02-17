第六場三班2200米：「心常樂」前仗跑谷草1800米第四已試準，今場（117日）增程跑谷草2200米兼用馬房愛將何澤堯，就應該係呢鋪！

昨日（16日）開飛30倍，5點大幅落到12倍，現時10倍W，3.6倍P。

墊底飛到晒位，今仗排到好位會好跑，有10倍唔可以錯過，可以1W3P捧場。

「樂益善」上場在港初出跑谷草1650米，76倍明顯想熱身，點知以全場最快末段衝個第四。

走咗光後今仗即增程跑2200米，外地贏得2000米，此程應冇問題。

昨日開飛4.5倍，5點落到4倍大熱，現時3.8倍W，1.7倍P。

早飛勁，睇飛似搏殺格。

「興惑」上場贏田草2000米表現出色，今場轉跑谷草應問題不大。

昨日開飛9.6倍，5點回上12倍，現時8倍W，2.5倍P，都有墊底飛，長途馬新勝猶勇，半冷抵買。

「威力飛馳」直路短可能對呢匹馬有利，昨日開飛8.8倍，5點回上11倍。

現時落番6.3倍W，2.4倍P，有早餐飛，如閘前再落就要跟。

提供：3心常樂、7樂益善、10興惑、8威力飛馳

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