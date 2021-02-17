今晚（17日）第二場四班1200米「勁得裕」，開操到依家試咗九個大閘，咁操法唔使問都知係一出就想威，睇番近兩個閘走勢有前有後，過終點後餘勢仲好強，進度夠之餘，狀態亦起得夠水準，初出就要吼。

第四場四班1200米「勁叻仔」，上場初出得七、八成馬，都做出最快末段時間追入第五，跑完唞一日就復課，睇嚟馬房都想快啲搞好追數，難得有表現都唔換人，續撐黃皓楠開齋，鬥志肯定加零一。

第六場三班2200米「樂益善」，上場初出揀一哩跑，難度咁高都做最快末段，不過睇番外地賽績，三歲已經贏2000米，就唔覺得咁出奇，熱身開埋氣即增程跑番至啱路程，咁嘅部署，博呢場到位。

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