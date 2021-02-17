愛拼才會贏絕對是沈集成最佳寫照，須知這位本地練馬師不分日夜地出擊，今晚（17日）出師谷草賀歲賽又有馬贏，在第六場三班2200米跟田泰安聯手替「樂益善」開齋。

四歲愛爾蘭自購馬「樂益善」來港前最長贏過2000米，本身上仗在港初出，夥拍田泰安跑谷中一哩得第四輸兩個馬位，已展示基本實力。

「樂益善」今趟大幅增程至2200米而不轉馬場及騎師，早段留住跑，末段在中檔加速一攻而破，贏馬姿態十分輕鬆，就此打響本身在港勝鼓。

跑罷今場，「益善」系三匹現役馬季內均已勝出，沈廐從中亦取得三Win，可謂皆大歡喜。

沈集成今季升到有34場頭馬，壓過羅富全進佔成績表第五位，且已連勝三個賽日未斷纜。

這次同時是田泰安季內首勝沈廐馬，他敲響牛年勝鼓，最新以35Win保持龍虎榜第三位。

第六場二至四名依次為「鑲白旗」、「格萊美」及「全才」。

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