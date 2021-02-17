第九場三班1200米：「鴻運飛鷹」前仗輕勝同程，上場再跑超熱1.6倍第二，今仗（17日）安排換人跑。

昨日（16日）開飛1.8倍，5點2.8倍，現時2.2倍W，1.5倍P大熱。早飛勁得誇張，今場排到好位只要自己搶放嚟跑，贏得。

「金鷹翱翔」大前仗贏同程又係高水凖，上場無飛走晒樣。

今仗重配贏馬拍擋周俊樂，昨日開飛69倍，5點回落到34倍，現時20倍W，3.6倍P。

此場最佳半冷，搭「鴻運飛鷹」一對同主馬一Q返就和味！

「大師級」又係前仗贏同程高水凖，昨日開飛23倍，5點落到16倍，現時11倍W，2.6倍P，有墊底飛，睇飛有信心一鬥，最緊要賠率啱心水嘛！

「精彩有你」上三班跑負磅太幅减19磅，雖然排位依然唔好，但要入一席都未嘗不可。

昨日開飛6.5倍有飛，5點回上18倍，現時21倍W，4.8倍P。墊底飛有，呢匹半冷一定要預。

提供：2鴻運飛鷹、1金鷹翱翔、3大師級、12精彩有你

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