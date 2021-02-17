在1月份試過一日五Win的法籍騎師賀銘年，今季頭馬集中於沙田，個人在這夜（17日）牛年首次谷戰開場前，季內僅曾一勝谷草。

賀銘年整晚共策四駒上陣，他於早段有「馬功臣」（蘇偉賢馬房）上名，亦有「理想回報」（沈集成馬房）跑第五獲獎金。

直至第七場第四班1650米，賀銘年終憑姚廐「芙蓉莊」，爆冷重開個人谷中勝門。

六歲馬「芙蓉莊」在他胯下充份發揮凌厲後勁，於直路尾從大外欄如飛殺上，及時超越「快步速」（方嘉柏馬房）率先衝線，同時粉碎後駒騎師郭能起孖美夢（之前他在頭場已贏「蝦餃燒賣」）。

「芙蓉莊」今場爆16倍冷Win打破季內齋缽，亦成為姚廐今季暫時最冷頭馬。

姚廐連勝兩次谷中夜賽，由鼠年贏到牛年，旺勢持續。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派160.5元及24元，二重彩派1,159元。

跑獲第三、四名馬匹為「勝利波幅」及「馬爾代夫」。

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