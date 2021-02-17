第八場三班1200米：「魅影揚飛」上場跑同程第四蝕位無數，今仗（17日）再跑改配潘頓騎又排外檔，真要睇騎師點發揮。

昨日（16日）開飛12倍，5點11倍，現時7.5倍W，2.1倍P。

有些少早飛但唔夠勁，可能因為檔劣關係，不過如有十倍八倍都可以預佢一票。

「共創繽紛」已貴為谷草1200米路程專家，今仗由田泰安騎，昨日開飛4.6倍，5點輕輕落到4.1倍，現時3.6倍W，1.8倍P。

早餐飛依然勁，好有信心入三甲。

「壽臣」今季轉到苗禮德手上訓練，依然仲有幾腳，今仗再跑首本路程初配潘明輝。

昨日開飛8.2倍，5點落到6.3倍，現時6.8倍W，2.1倍P，估唔到早飛都唔少，應有位置交代。

「駿爵士」升上第三班再跑同程，改配蔡明紹負輕磅排好位，形勢完全唔同晒！

昨日開飛2.6倍大熱，5點3.2倍，現時回上4.3倍W，2倍P。

早飛相當重，睇飛就信心十足，可以贏馬交代咁款，論馬都有實力，但始終初跑三班賽，都可以兼顧。

提供：3魅影揚飛、1共創繽紛、9壽臣、12駿爵士

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