第三場五班1000米，蔡廐「慣勝情緒」與丁廐「慣勝積極」同室操戈，前駒馬主鞠應悌博士同屬後駒馬主開心福星團體經理人。

兩駒仲要齊齊打王牌而來，大有志在必得之勢。

馬主鞠應悌博士講過，「慣勝情緒」係蔡約翰替他引入，來港後狀態來得較預期中慢，自己會給予耐性。

上場馬匹季內初出兼首戰五班賽，即於谷草1000米跑得第三，經過一季適應後，四歲馬納入正軌，今仗續跑上名路程，執埋一檔，有機會為「慣勝」系取得久違的勝利。

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