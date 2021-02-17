自從莫雷拉來港長駐策騎之後，騎練潘頓與蔡約翰幾乎成為「絕緣體」，二人雖份屬澳洲鄉里，但近季可謂甚少交易。

潘頓對上一匹蔡廐頭馬，已是19年3月10日的「首飾大帝」（已退役），而這一對騎練今季亦只曾合作兩駒。

直到今晚（17日）谷草夜賽，籍蔡約翰愛將莫雷拉停賽，潘頓接手上仗由雷神經手贏馬的「喜駿駒」。

潘頓首次接掌「喜駿駒」帥印，人馬即擦出火花，順利替這一匹四歲自購馬取得連捷；他與蔡約翰，相隔近兩年再度攜手現身凱旋門。

以羅建生為首的「喜」系馬，今季合共勝出六Win，「喜駿駒」馬主羅詠賢為羅建生女兒。

羅建生賽後說：「『喜駿駒』仍有進步空間，希望今場加六至七分，可以跑到80分賽事；至於是否爭分跑打吡，要留待蔡約翰的安排。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派19.5元及15.5元，二重彩派148元。

跑獲第二至四名馬匹為「童話」、「健康在望」及「路路醒」。

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