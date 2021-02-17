在今晚（17日）舉行的牛年首次谷草夜馬，華將潘明輝成為大贏家兼勝出騎師王。

他先後勝出第二場「紅磚勇士」（賀賢馬房）、第三場「榮彩大道」（葉楚航馬房）及最尾第九場「鴻運飛鷹」（呂健威馬房），中三元打造個人季內代表作。

潘明輝在第九場前，於騎師王落後田泰安10分，而後者於今晚賽事亦已起孖。

結果潘明輝在尾場策騎擂台躉「鴻運飛鷹」（呂廐），由頭大熱到尾，氣勢凌人！

此駒從第1檔起步後不久已貼欄透出，就此直領到底，贏取全晚最後一場賽事，亦替自己在谷草C欄補償上賽之失。

「鴻運飛鷹」至今兩戰同欄全勝，並與潘明輝創出合作一戰不敗。

他亦憑這場勝仗，最終以42分力壓少其兩分的田泰安，季內第一次勝出騎師王。

合計潘明輝整晚七戰勁取三冠一亞。當中，如非第八場「壽臣」影相飲恨做阿二，他更可食出大四喜。

這次潘明輝季內首度戴帽，惟其最威水谷草戰績，卻是在2017年9月13日谷中夜賽四度贏馬。

潘明輝說：「今晚美中不足是有一場跑第二，不過整晚取得三場頭馬，其實我已很滿意和開心，我有不少座騎抽得好檔，有助爭勝。」

「『榮彩大道』賽前試谷閘，走勢已見好，今場贏1000米末段竄勁強橫，1200米應該也可以應付。

「至於尾場『鴻運飛鷹』，賽前我已認定此馬是我全晚機會最樂觀的一駒，我感謝威哥（呂建威）及馬主的支持。」

「我會繼續努力，並會學習我的偶像高比拜恩（已故NBA巨星）那種永不放棄的精神。」

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