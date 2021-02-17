第七場四班1650米：「機緣巧俠」今季跑同程超準，今仗（17日）更排埋黃金1檔，昨日（16日）開飛14倍，5點大幅調整落到5.8倍，現時6.7倍W，2倍P大熱。

早飛到位，計馬冇W都必有P。

「夢幻戰士」前仗熱門拼失，上場有賠率贏同程，果然識睇電算機！

今仗再戰同程，昨日開飛23倍，5點企住23倍，現時21倍W，5.2倍P；早飛就真係冇乜，不過如有十幾廿倍，預佢一票唔過份。

「安逸寧静」上場初跑同程有飛14倍跑第五，表現有進但又走咗光。

今仗再跑同程，昨日開飛只得4.4倍估晤到，5點正常調整回上8.9倍，現時6.6倍W，2.2倍P，明顯重飛，今仗磅輕排靚位起步，有權贏晒。

「影疾」上場跑田草1400米，38倍後上不及第四爆冷不成，今仗轉跑谷草似想轉移視線。

昨日開飛8.3倍，5點9.2倍，現時輕輕落返9.1倍W，3.3倍P，有墊底飛，如臨場有十零倍就要兼顧。

提供：11安逸寧靜、7影疾、4機緣巧俠、6夢幻戰士

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