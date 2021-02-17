今晚（17日）頭尾場皆角逐1200米，頭場四班賽先博近績最好的「仍然贏」，雖排外檔但近期角逐田草1400米亦能入位，易地縮程贏盡級數，三甲一席仍穩。

其次可揀跑四班賽的中年馬「軍力勁」，今季轉投容天鵬後雖然三戰俱無段好睇，但性能上要自行領放威力最強，所以今場估計快馬少，只要起步順利放出，隨時由蟲變龍。

尾場三班賽正路要取「鴻運飛鷹」，上仗不放而留保回亞席，今仗換人而排一檔必會拼個明白，難得同場快馬甚少，補中望濃。

另一匹可冷敲老馬「騰龍超影」，上仗雖然錄得今季首度不入三甲，但今賽普遍實力馬皆靠後上，此駒機動的跑法又大派用場，復可在三甲中佔一席。

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