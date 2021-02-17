告東尼在谷草賽事經常倚重周俊樂搏殺，須知連同在今夜（17日）谷戰勝出第四場的「秒秒精彩」在內，練者今季暫14場谷戰頭馬，有五場由這位韋達馬房見習生貢獻，相關比重屬全體騎師之冠。

「秒秒精彩」在去年12月26日跑田草1600米落敗後，便由高伯新轉投告東尼馬房，如今轉廐初出即勝谷夜1200米，為馬房招牌省到立立靚。

「秒秒精彩」至今上陣五次獲一冠一亞，全數由周俊樂執韁，相反其餘三場由其他騎師策騎皆三甲不入，足見人夾馬緣。

「秒秒精彩」馬主王聰德的兩位兒子王文揚和王家揚賽後齊說：「『秒秒精彩』賽前初跑快活谷兼排11擋，我們都有擔心。」

「原本告東尼部署此馬跑早前的沙田賽事，不過被列為後備，所以跑今場快活谷賽事。」

「結果十分好彩，沿途走得順，越跑越順，取得轉廐後初出的首捷。」

「其實我們當初購入此馬時，對牠十分有期望，可惜牠來港後受傷，影響進度，很開心馬兒可以交回應有表現。」

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