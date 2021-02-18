經過昨晚（17日）跑馬地夜賽過後，最新一輪馬匹評分調整又公佈，當中主要涉及九匹勝出頭馬的加分。

這一晚誕生的九匹頭馬中，六駒均贏對手起碼一馬位或以上，尤以「樂益善」（沈集成馬房）贏得最遠，大勝四馬位而回，賽後被評磅員重手加10分。

此駒在港第二次上陣即可在大長途輕勝，質素不簡單，據聞幕後有意安排進軍打吡，但以現時評78分，尚須為搶分而努力。

另一匹已報名今屆打吡大賽之四歲馬「喜駿駒」（蔡約翰馬房）亦輕勝一馬位，連捷加7分升至80分，若要參賽同樣要再積極爭分。

一出即勝之「蝦餃燒賣」（丁冠豪馬房）贏亞軍1.75馬位，勝後加8分唔算少，但目前只去到60分水位，此匹三歲馬下仗繼續可跑第四班賽事。

另外，值得一提是在昨晚第七場四班1650米跑獲第二名之「快步速」（方嘉柏馬房）賽後加兩分，本身現評62分，於周日（21日）匆匆再出參加第四場四班草地1800米，雖然超過賽事評分上限，但無損上陣機會，負磅133磅，依足報名配磅時一樣。

2.17谷草九匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

蝦餃燒賣 60（＋8）

紅磚勇士 48（＋7）

榮彩大道 32（＋7）

秒秒精彩 58（＋7）

喜駿駒 80（＋7）

樂益善 78（＋10）

芙蓉莊 65（＋5）

共創繽紛 85（＋5）

鴻運飛鷹 82（＋6）

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