近期沙田賽馬日不乏新入位馬補中，如剛周日（14日）有「福逸」，前周六（6日）則有「星運子爵」、「皇龍司令」、「喜氣綿綿」、「糖糖幸運」等駒。

當中，還有不少是季內未交代馬，賽績印證部署及決心。

列陣周日（21日）新一輪田戰的上賽入位馬中，告東尼馬房「榮惑」近三場俱由雷神入Ｑ，贏馬只等一個機遇。

如今回師田草出爭第四場1800米，適逢東廐當旺牛年未斷纜，此駒說不定可取得突破。

另一方面，羅富全馬房四歲英國自購馬「旗幟輝煌」，上仗在港初出即在1400米上名，反映本身早熟兼有實力。

莫雷拉周日刑滿復出，續策此駒角逐田草第十場A加3欄1400米，隨時殺出重圍。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199