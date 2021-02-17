曾經「大外一氣」贏打吡的一代馬王「翠河」，令馬迷留下深刻印象的，當然不止一場比賽。

其中有一場賽事，既不是甚麼大賽，也不是鬥得精彩刺激，卻經典無比。

因為那場賽事所跑的路程，之前沒有跑過，之後也沒有跑過，而是為「翠河」度身訂造，在香港賽馬史上只出現過一次的路程，那就是田草2300米！

1993至94年度囊括董事盃、香港金盃和遮打盃而榮膺香港首匹也是迄今唯一三冠馬王的「翠河」，有意遠征澳洲，角逐覺士盾和墨爾本盃。

然而，墨爾本盃規定，馬匹必須跑過2300米以上的路程，才可以參加。「翠河」過往最長只跑至2200米，未符合上陣資格。

為了成就「翠河」遠征墨爾本盃的壯舉，順便送上一筆可觀的路費，馬會特別編排一場田草2300米賽事，在1994年9月17日即該季的季初上演。

2300米並非常規路程，2400米則是，馬會如果編跑2400米，雖然目的也是為「翠河」而設，但起碼並非新開一項路程，利益輸送不致過於明目張膽。

偏偏馬會就是捨2400米而編2300米，大有明着送墨爾本参賽資格兼送第一班賽獎金，誰能奈何於我的惡爺氣魄，遭人詬病在所不惜，比前特首早了許多年視民意如浮雲！

那場怪形怪相的2300米賽事，另有三駒在陣，陪跑的報酬，是二至四名的獎金。

「翠河」最後按韁大勝五個半馬位，締速則慢無可慢，2300米締2分25秒正，比「爆冷」所造的2400米2分24秒6還要差了四線！

這也是「翠河」競賽生涯的最後一場勝仗。

「翠河」雖如願出師澳洲，卻在覺士盾和墨爾本盃俱大敗而回，返港後更一落千丈，多跑了九場便退役，該九場僅增添了一席季軍而已。

撰文：余伯樂

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