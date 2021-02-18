馬會今日（18日）公佈，賀賢馬房「桃花紅」轉投告東尼旗下，而丁冠豪之「飛馬輝煌」加盟徐雨石馬房。

「桃花紅」以新西蘭自購馬身份來港，今季開始在港上陣，暫時七戰全部不入三甲，賀賢近日有部份馬匹離巢，現時養馬量為54匹。

「飛馬輝煌」是四歲澳洲PPG，此駒在港第二仗便取得贏馬，可惜其後四戰只獲一亞。

此駒上仗賽後保持操練，且看徐雨石接手後，能否取得突破。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199