星期日（21日）沙田日賽不乏焦點馬，當中包括藝人方力申有份的團體馬「將俠」乘勝追擊，其鞍上人莫雷拉屆時刑滿復出亦受關注。

第五場「將俠」今場出賽，大家不妨留意一個沙圈動態，可看自方力申有沒有在沙圈出現，如果唔見，或許是出擊先兆。

須知「將俠」上場贏馬後，方力申接受訪問時幽默地講，馬兒前一仗出賽，他落沙圈親自為愛駒打氣，點知馬仔大熱倒灶跑第10。

上賽他隨即變陣，就是特登不到沙圈睇馬，只留在廂房內睇馬，結果愛駒生生性性跑得好好，順利開齋。

方力申話「將俠」試過不良於行，好彩現在冇事，上次仲贏到馬。

他又謂個人對賽馬認識不多，只希望馬兒可保持健康繼續贏馬，並祝願馬迷財運亨通。

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