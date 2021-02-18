馬會今日（18日）公佈，文家良馬房「清福」宣告退役。

「清福」是七歲新西蘭自購馬，在港服役四季，38戰成績1冠2亞3季，獲獎金$1,827,820。

此駒剛周三（17日）出戰谷草1000米，在郭能胯下跑第十名，與頭馬距離4.5馬位。

「清福」幕後在賽後翌日決定引退，愛駒就此結束在港競賽生涯。

此外，馬會於今午發出有關昨晚谷草賽事第二場之獸醫增補報告。

是場參戰馬「魅力仔」（韋達馬房）於賽後翌晨左前腿不良於行，此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199