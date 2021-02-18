自從2016年起，香港金盃及女皇銀禧盃兩項一級賽均安排於同日舉行，結果每年此大賽日蔡約翰例有馬贏，合共取得七W。

周日（21日）蔡廐亦不乏惡馬，包括兩匹新勝馬第九場「勁搏」及第十場「疾風明駒」，可望替馬房延續金盃日之佳績。

機會最高首推列陣四歲馬系列賽次關1800米香港經典盃之「勁搏」，此駒剛於首關經典一哩賽初配薛恩爆冷勝出，足證人馬合拍。

既然今仗大部份乃上仗蹄下敗將，原庄配搭再來，再力再下一城，向四歲三冠王目標進發。

至於蔡廐另一匹新勝馬為「疾風明駒」，此駒上仗配賀銘年於1400米贏馬開齋，至今兩戰此程獲一冠一殿，可見路有專長。

而上場跑第三之「糖糖幸運」再出已贏馬補中，反映水準不俗，續爭強項有力再下一城。

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