周日（21日）沙田舉行七草三泥賽事，三場泥地路程均為1200米，徐雨石一向在此場成績甚佳，前季及上季皆是泥地短途成績最佳練馬師。

今次安排第一場「中華威威」及第八場「豹子頭」出爭此程兼強配莫雷拉，有力替馬房建功。

翻查紀錄，近四季沙田日賽徐廐共有五駒配雷神角逐泥地短途賽，取得一勝三位一殿佳績，可見此部署乃出擊先兆。

「中華威威」今季轉徐廐首仗正是於泥地短途僅輸頸位跑第二，上場於谷草亦入位，今仗重返首本戲兼由莫雷拉接手，轉倉馬誓要贏馬交代。

另外，「豹子頭」歷來六勝均在泥地1200米所得，而今季唯一上名正是由雷神經手，近仗跑草地志在減分，敗績不用介懷。

今仗回師泥地及由雷神重新接手，已盡顯決心，有力打破近兩季未勝之悶局。

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