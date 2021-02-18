周日（21日）舉行三場大賽，告東尼在這天強陣出擊。

告東尼今晨（18日）安排全體參戰馬做最後試跑，他當然十分緊張，七時過後，先睇第七場香港金盃三駒「時時精綵」、「馬克羅斯」及「添滿意」。

他睇完隨即返回機坪，準備下一批馬出試，包括第三場「二郎」、「嘉應之星」及第五場「將俠」。

告東尼逐一向助手交帶操練指示，講完自己急急腳行去烽火台，在角落的位置坐下，爭取最佳視野觀看各駒走勢。

上述三匹東廐馬前後腳進行快跳，只見告東尼舉鏡睇足全程，非常重視。

告東尼睇完拿拿臨趕去接馬，看來周日一戰志在必得，值得留意。

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