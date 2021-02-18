蔡約翰近期攻勢旺盛，已追到只落後領頭羊方嘉柏一Win排第二。

與此同時，蔡廐於今季沙田分級賽日，暫時次次有馬贏，共取六Win。

周日（21日）田草上演國際一級賽香港金盃及女皇銀禧紀念盃，蔡約翰皆有惡馬列陣，可期繼續捧盃揚威。

在第三場女皇銀禧紀念盃，蔡約翰以「夏威夷」及「勝得精彩」雙龍出海；前駒為全場唯一的G1盟主，本身正是去年董事盃王者，卡士可謂高人一等。

由女馬主蕭楊顯婷持有的「夏威夷」，季內暫兩戰俱跑梗頸四未交代，今場操勇而來，必定拼盡求逞。

至於「勝得精彩」早前曾勝G3華商會挑戰盃，1400米實力有保證，同樣可助廐主繼於16年以「詠彩繽紛」（已退役）奪標後，再贏女皇銀禧紀念盃一次。

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