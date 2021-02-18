蘇偉賢馬房之「海王駒」，上季在新馬賽上陣四次，只能取得一席季軍。

馬匹暑後評48分，編入四班作賽。

周日（21日）「海王駒」將會出戰第一場四班泥地1200米，此駒雖然初跑泥地，但牠從未在泥閘亮相，這點為其泥地實力，增添一份神秘色彩。

「海王駒」之父Dandy Man，有不少子嗣在港服役，其中「仁者荃心」及「估惑」均為泥地健將。

「仁者荃心」在港五勝均為泥地1200米，至於「估惑」在港贏過三場，當中兩場為泥地1650米。

既然「海王駒」有泥地血統支持，今次用楊明綸必有分頭，小心在泥地賽一鳴驚人。

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