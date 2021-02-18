姚本輝剛戰（17日）憑「芙蓉莊」爆冷贏馬，表現出色。

周日（21日）兩場大賽雖然只得一匹「高大威猛」參與，不過其他場次出馬陣容不俗，可望能乘勝追擊。

第十場三班1400米的「總理」，上仗首度入位，跑得一席難度甚高的第二，今次再接再厲出爭同程，練者有信心馬兒可打開勝利之門。

姚本輝說：「『總理』在港上陣次數不算多，很快已交出成績令我滿意。」

「這匹自購馬前仗跑谷中1650米，途中因搶口拉唔住跟前了一點，最終無以為繼；到剛戰轉跑1400，末段追上來走勢甚勁，可惜步速太慢，前面馬匹已經走甩，而衝刺過程中亦有受阻，最終只能屈居第二，不過表現已算唔錯。」

「此駒拼後操練正常，連課皆有好走勢，不斷進步，希望今仗順順利利，成功爭取首捷。」

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