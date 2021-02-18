本月份最後一次跑馬地夜賽安排在下周三（24日）上演，繼續編跑九場，以C加3賽道進行角逐，頭場開跑時間為當天晚上6時45分。

這一期谷中賽事，為一年一度的跑馬地百萬挑戰盃終極一戰，現時排名頭二位馬匹「平常心」（沈集成馬房）、「共創繽紛」（蔡約翰馬房）同告雙雙報名列陣，前駒報爭第一班（85至110分）1200米，後駒則參加第三班（60至85分）1200米。

今屆這一項賽事，冠軍獎盃只歸「平常心」及「共創繽紛」其中一駒，事關排第三位的「鴻運飛鷹」（呂健威馬房）已落後「共創繽紛」20分，無緣爭冠。

榜首「平常心」目前有66分在手，比次席累積57分的「共創繽紛」多9分，此賽頭馬可獲15分，故此要到最後一戰才能決出冠軍誰屬，贏出65萬元獎金。

下周三晚有兩項特別彩池有多寶累積，分別是三T218萬元，以及第二口孖T85萬元。

騎師方面，郭能、周俊樂開始服刑，與繼續停賽的陳嘉熙齊齊缺陣。

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