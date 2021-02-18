周日（21日）沙田舉行三場大賽，分別是第三場速度系列次關1400米女皇銀禧盃、第七場三冠大賽次關2000米一級賽香港金盃與及第九場四歲馬系列賽次關1800米香港經典盃。

其中出道以來16戰15勝之「金鎗六十」，將於香港金盃首度與馬王「時時精綵」同場較量，勢成全日焦點。

「金鎗六十」已跨季連贏12場，其中前仗首度攻下一級賽勝出香港一哩錦標，上仗又勝出董事盃，摘下另一項一級賽殊榮。

周日增程角逐2000米香港金盃，此駒唯一一次角逐同程是在上季打吡大賽，結果交出22秒以內之超快末段勝出，證明跑2000米絕對可應付。

雖然今戰面對馬王「時時精綵」，相信仍可延續連勝紀錄。

何澤堯今季五次策騎「金鎗六十」上陣當日均贏不止一場，而此駒近兩次贏馬當日，呂廐均有王牌馬配合出擊贏馬。

今戰練者替「共同勝利」及「跑得威威」出王牌，前駒續配何澤堯，近兩仗分別因陣上搶口及步速太慢才欠表現，敗績勿作準，打王牌應是配合「金鎗六十」而來。

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