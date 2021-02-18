姚本輝雖然在初三（14日）未能贏馬，但剛周三（17日）終於憑「芙蓉莊」取得牛年首捷。

今晨（18日）六時半左右，姚本輝與梁家俊在機坪傾談一段時間，其後梁家俊策騎姚本輝周日（21日）第四場「海島材子」前往大跑道考驗。

姚本輝睇實騎師上馬後，急急腳走到烽火台地下，用望遠鏡觀察馬匹直路走勢。

他全朝最緊張「海島材子」，此駒勝後演出走樣，且看今戰能否重拾正軌。

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